「純粋なレンタル要員」菅野智之、トレード期限迫り争奪戦激化へ！　高地…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、今季限りでフリーエージェント（FA）となる立場にあり、8月3日（日本時間4日）のトレード期限に向けて争奪戦の対象に浮上していると、米メディア『ザ・ゲームハウス』が報じている。

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同メディアはトレード期限で獲得を検討すべき先発投手11人の一人として菅野の名を挙げ、「純粋なレンタル要員であり、今季終了後にFAとなる」と紹介している。



1年契約でロッキーズ入りした菅野は、投手にとって厳しいとされる標高の高いデンバーの環境でも安定した投球を続けてきた投手だ。



同メディアによると「厳しいデンバーの環境で信頼できる投球を見せており、その多彩な変化球は高評価を受けている」という。



読売ジャイアンツで12年にわたりエースを務め、日本一やリーグ優勝を経験してきた菅野は、昨季にボルチモア・オリオールズでメジャー1年目を過ごし、今季からロッキーズの先発陣を支える戦力として存在感を発揮している。



同メディアは有力な移籍先候補として、ピッツバーグ・パイレーツとヒューストン・アストロズの名を挙げた。











両球団とも先発投手陣の補強を目指しており、残り2カ月を切ったペナントレースでベテラン右腕の経験が戦力になると見ているようだ。



地区優勝争いから距離のあるロッキーズにとっても、シーズン終了後に去る可能性が高い菅野を放出し、若手や有望株を獲得する好機になり得る。



8月3日（同4日）の期限が迫るなか、今季終了後にFAとなる菅野の去就は、ロッキーズだけでなく移籍先候補に挙がる球団にとっても大きな注目材料になっている。



同メディアが挙げた11人の先発投手の中でも、菅野は数少ない即戦力右腕として名前が挙がっており、残り試合を戦い抜く上でどの球団が最終的に手を挙げるかにも関心が寄せられている。



プレーオフ進出を狙う球団にとっては、大型契約を結ぶことなく先発ローテーションの層を厚くできる点も菅野の市場価値を押し上げる要因になっているようだ。



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