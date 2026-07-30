「及第点であれば十分」菊池雄星、8月中旬復帰へリハビリ登板開始！　米紙…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は、左肩の炎症により離脱中で、30日（日本時間31日）にもマイナーでのリハビリ登板を開始する見通しだ。順調にいけば8月中旬にもチームへの実戦復帰を果たすとみられると、米メディア『ハロー・ハングアウト』が報じている。

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菊池は4月下旬に左肩の炎症を発症し、今季はわずか7試合の登板にとどまっていた。



同メディアによると、直近10日間で打者を立たせた実戦形式の投球を2度消化し、状態は着実に上向いているという。



正式なローテーション復帰までには、あと3試合のリハビリ登板が必要になる見通しだ。



菊池は昨季、33試合に登板して防御率3.99の成績を残し、2021年以来自身2度目となるオールスターにも選出された実績を持つ。



同メディアは「35歳でかつての水準に届かなくても、及第点であれば十分」と評している。



来季の年俸は2100万ドル（約33億4000万円）を超えるとみられており、高額契約に見合う働きを見せられるかにも注目が集まっている。











菊池は3年総額6300万ドル（約100億円）の契約でエンゼルス入りしており、大谷翔平選手がロサンゼルス・ドジャースへ移籍して以降、球団にとって数少ない日本人選手として期待を背負ってきた経緯もある。



エンゼルスにとっては、故障がちなローテーションを支える貴重な戦力になり得るだけに、菊池の復帰は編成面でも重要な意味を持つ。



また、同メディアは、高額契約に見合う働きを見せられるかという観点から、菊池の動向を「元が取れるか」を占う試金石と位置づけた。



今季ここまで登板機会が限られている菊池だが、来季以降を見据えても復帰後の投球内容が問われる状況に変わりはない。



エンゼルスファンにとっては、8月中旬に予定される実戦復帰までの経過が、今後のローテーション編成を占ううえでも重要な材料になりそうだ。



チームは今季もポストシーズン争いに絡んでおり、故障者の相次ぐ先発陣にとって菊池の復帰は戦力面でも心理面でも大きな支えになるとみられている。



同メディアは、まずは大きなけがなくリハビリ登板を終えることが最優先だと結んでいる。



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