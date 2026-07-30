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ロサンゼルス・ドジャースのウィル・スミス捕手が、首の負傷からの復帰に向けて練習を再開した。痛みもなくなったことで、トレード期限までに新たな捕手を獲得する必要性は低下しつつあり、ダルトン・ラッシング捕手の起用も変わるかもしれない。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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スミスは6月上旬から首の負傷で離脱していたが、デーブ・ロバーツ監督は、現在は痛みがない状態になったと明かした。今後はウエートトレーニングの負荷を高めながら、送球と打撃の練習を開始する。



ドジャースはスミスの回復状況を慎重に見極めながら、トレード期限までに捕手を補強する必要があるか検討してきた。球団は大物捕手の獲得を目指している可能性や、ラッシングを支える控え選手を加える可能性が取り沙汰されていた。



一方で、スミスの回復がさらに遅れたり、状態が再び悪化したりすれば、球団の方針が変わる可能性もあった。ロバーツ監督も、期限を迎える前にスミスの状態が明確になることは「助けになる」と説明していた。



状況が変わったドジャースの捕手陣について、ハリス氏は「まもなく迎えるトレード期限までに別の捕手を補強する必要性を検討しつつ、31歳のスミスの回復状況を注視していたドジャースにとって、彼の回復は大きな進展となった」と言及した。











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