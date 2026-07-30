春夏通算13度の甲子園出場を誇る福岡の強豪が、公立校を相手に初戦で完封負け。相手を上回る7安打を放ちながら9残塁と好機を生かせず、夏の大会から早々に姿を消した。［1/6ページ］

9残塁に泣いた福岡の強豪

九州国際大付（2013年）

[caption id="attachment_275564" align="alignnone" width="1200"] 九州国際大付ナイン【写真：産経新聞社】[/caption]

・夏の甲子園出場回数：9回

・選抜甲子園出場回数：4回（準優勝1回）

・直近出場：2026年選抜甲子園

・主な現役OB：清水優心（日本ハム）、下村海翔（阪神）

福岡の強豪として知られる九州国際大付高は、2013年夏の福岡大会で初戦敗退を喫した経験がある。

北九州市に学校があり、これまで夏の甲子園に9度出場している。また、2011年の選抜甲子園では準優勝に輝いたこともある強豪だ。

そんな同校が初戦で敗れたのが、2013年の福岡大会だ。

対戦相手は公立校の古賀竟成館高。下馬評では九州国際大付の優勢が予想されていたが、初戦の緊張感もあったのか、3回を終えて0-3とリードを許す展開となった。

その後も相手エースの前にランナーこそ出しながら、あと一本が出ない攻撃の連続。最終的に相手を上回る7安打を放ったものの、9つの残塁が響き、0-3のまま試合終了。まさかの初戦敗退となった。

しかし、この敗戦が翌年の糧となり、2014年は清水優心（現：北海道日本ハムファイターズ）を中心に夏の福岡大会で優勝。見事に甲子園出場を果たした。

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