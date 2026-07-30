







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、首痛により負傷者リスト（IL）に入っているウィル・スミス捕手の離脱が長引いている。現在はダルトン・ラッシング捕手が主に代役を務めるが、不測の事態に備え新捕手を確保しておくのも一手かもしれない。米メディア『アウェイバックゴーン』が報じた。



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獲得候補に挙がったのは、クリーブランド・ガーディアンズ所属のボー・ネイラー捕手。昨季まで3年連続で2ケタ本塁打をクリアした一方、今季は打撃不振に陥り5月上旬からマイナーに降格している。



同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、ドジャースは内野手、捕手、先発の層を厚くすることを目指し、エリック・ラウアー投手とアレックス・コール外野手をトレード市場に出しているという。そこで候補として浮上するのがネイラーだ。クリーブランドでは構想外になりつつあるものの、実績を考えればラウアーとの1対1のトレードは十分成立し得る内容と言える」と主張。



続けて、「26歳の彼は、マイナーオプションをあと2回残している。そのため、ドジャースはまずラッシングのバックアップとしてメジャーロースターに加え、スミスが復帰した後は容易に3Aへ降格させることができる。彼は今の控えの誰よりも高いポテンシャルを秘めており、獲得すればすぐに興味深い存在となるだろう。むしろ、それほど魅力的な選択肢だ」と記している。











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