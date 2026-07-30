Assurant Japanはこのほど、Assurant, Inc.より発表した「2026年版グローバル・コネクテッド・コンシューマー・トレンドレポート」から、日本の調査結果について解説した。

同調査では、日本を含む10カ国の市場を網羅。人・製品・サービスをつなげるコネクテッド・テクノロジーが日常生活に不可欠な存在へとなりつつある世界的潮流を示している。

まず、Assurantの独自開発によるテクノロジーに対する消費者の意識や感情を測る指標「テクノロジー・センチメント・インデックス(TSI)」は、世界の平均スコアの66に対し、日本は59となった。

この結果は、日本がテクノロジーにおいて成熟した市場である一方、消費者は信頼性・安全性・長期的な安心感を重視していることを示している。

2025年12月〜2026年1月に18歳以上の男女1,000人を対象に実施した調査では、「コネクテッド・テクノロジーは生活を良くした」という人は65%、「テクノロジーの深化のスピードには楽観的」という人は42%であった。

また、AIについては39%がなんとなく信頼している一方で、38%は懐疑的である結果となっている。