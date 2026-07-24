サムスン電子は7月22日（現地時間）、英ロンドンで新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を開催し、折りたたみスマートフォンの最新モデル「Galaxy Z Fold8 Ultra」「Galaxy Z Fold8」「Galaxy Z Flip8」を発表しました。発売日はいずれも8月7日で、日本でも同日からNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4キャリアを含む、複数の販路から販売されます。同時に、スマートウォッチの新モデル「Galaxy Watch9」「Galaxy Watch Ultra2」も登場しています。
TM Roh氏「年内に8億台のデバイスにAIを展開する」
イベントに登壇したサムスン電子モバイル部門トップのTM Roh氏が、まず口にしたのがAIについてです。「多くの人のAI体験はスマートフォンから始まります。それは、単に常に手元にあるからというだけでなく、スマートフォンが他のどのデバイスよりもユーザー自身を深く理解しているからです」と話し、年内に8億台のデバイスにAIを展開すると明かしました。
サムスンは、2019年から折りたたみスマートフォンを手がけるパイオニアで、横折りのGalaxy Z Foldシリーズ、縦折りのGalaxy Z Flipシリーズを展開してきました。8世代目となる今回、そこに新たな製品が加わり、「Galaxy Z Fold8 Ultra」「Galaxy Z Fold8」「Galaxy Z Flip8」の3機種へとラインナップが広がりました。
従来のZ Foldシリーズの後継機は「Z Fold8 Ultra」となり、代わって無印の「Z Fold8」として、カバーディスプレイ約5.5インチ、開くと約7.6インチのワイドなメインディスプレイが利用できる、新しい折りたたみスマートフォンが投入されています。メインディスプレイのアスペクト比は4:3で、写真や動画、ゲーム、コミックなどのコンテンツを全画面で表示し、高い没入感を味わえるのが特徴です。
今回発表された3つの折りたたみスマートフォンに共通するのは、さらに進んだ薄さ、軽さと、パワフルな使い勝手です。Z Fold8 Ultraは、開いたときの厚さが約4.1mm、閉じたときが約8.9mmで、重さ約215g。Z Fold8は、横折りの折りたたみスマホとしては世界最軽量となる、重さ約201gです。Z Flip8も開いたとき、閉じたときの厚さが約6.1mmと13.1mm、重さは約180gと、前モデルよりも薄く軽くなっています。
Z Fold8 UltraとZ Fold8は、新開発の「Flex Titanium」構造を採用。チタン合金フィルムとチタンプレートを組み合わせることで、薄型化、軽量化と剛性を両立させ、折り目もさらに目立ちにくくなっています。ピーク輝度は3000nitをサポートするほか、反射防止処理も施され、太陽光下でも画面が見やすくなっています。
3機種とも、Galaxy Zシリーズとして初のシリコンカーボンバッテリーを採用していて、薄さ、軽さを追求しながらも、Z Fold8 Ultraには5000mAh、Z Fold8には4800mAh、Z Flip8には4300mAhのバッテリーが搭載されています。
Z Fold8 Ultraではカメラも強化され、超広角カメラが前モデルの1200万画素から5000万画素にアップグレードされています。一方、Z Fold8のカメラは望遠を省き、超広角、広角ともに5000万画素のデュアル構成になっています。
折りたたみスマートフォン向けに進化したGalaxy AI
3機種で利用可能なGalaxy AIも、折りたたみスマートフォンでより使いやすい形へと進化しています。メッセージの内容から次のアクションを提案してくれる「Now Nudge」では、メッセージアプリからシームレスに2画面に移行し、メッセージを確認しながらタスクがこなせます。たとえば、メッセージの内容に予定が含まれていたら、カレンダーへの登録を促すポップアップが表示され、タップするとカレンダーアプリが別ウィンドウで起動。予定をダイレクトに登録できるようになっています。
またZ Flip8では、カバーディスプレイでさまざまなアプリが使用できるようになりました。カバーディスプレイに必要な情報をタイムリーに提示できる「Now Brief」の機能も向上。また、Googleの「Gemini」に音声で指示するだけで、アプリ内の操作までAIが代行する「オートメーション」機能の進捗も、カバーディスプレイでチェックできます。この機能は現在、米国、韓国で先行して提供されていますが、今年の9月末までには日本でも利用可能になる予定です。
「未然に防ぐ」健康管理を目指すGalaxy Watchも登場
スマートウォッチの「Galaxy Watch9」「Galaxy Watch Ultra2」でも、健康機能が大きくアップデートされました。体調の変化を検知して対処する従来の観点から一歩進め、不調を「未然に防ぐ」予防的な健康管理をコンセプトに掲げています。心疾患リスクを示す「心臓の健康スコア」や「バイタルサイン」「フィットネス指数」といった新たな指標が追加されています。
上位モデルのWatch Ultra2は、スマートウォッチでは世界初となる最大5000nitディスプレイを搭載。バッテリー駆動時間は最大60時間となり、防水・防塵性能もIP69K・10ATMとGalaxy Watch史上最高レベルになっています。ダイビング機器メーカーのマレスと共同開発したダイビングコンピューター機能も提供される予定で、ほかにも水分補給のタイミングを教えてくれるトレイルランモードなど、アウトドア向け機能が強化されています。
より良いAI体験に向けてGoogle、Qualcommとの連携を強化
発表会には、Google Senior Vice President, Platforms & DevicesのRick Osterloh氏もゲストとして登壇し、両社が「Gemini」を軸に連携を深めていることが改めて紹介されました。あわせて、両者がアイウェアブランドのGentle Monster、Warby Parkerと開発を進めるAIスマートグラスもお披露目されました。ディスプレイを持たず、音声とカメラでGeminiとつながるもので、今秋にはコレクションとして展開される予定です。
続いて、Qualcomm President & CEOのCristiano Amon氏もゲストとして登壇。Z Foldシリーズには、Galaxy向けに最適化された同社のSoC「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」が、Watch Ultra2には同社が3月のMWCで発表したウェアラブル向けチップセット「Snapdragon Wear Elite」がそれぞれ搭載されていると紹介しました。「エージェンティックAIの時代に向けて、サムスン、Google、クアルコムが結集し、モバイルを再構築する」と語りました。
折りたたみスマートフォンで気になるのは故障時の対応ですが、MX事業部門COOのWon-Joon Choi氏は、世界各地で修理サービスや優先サポートが受けられる保証プログラムの拡充について紹介。また、Android、iOSのプラットフォームを越えてファイルを共有できる「クイック共有」の対応強化にも言及しました。乗り換え時にQRコードを読み込むだけで、パスワードなどもまとめて移行できるようになった「スマートスイッチ」についても紹介し、乗り換えのしやすさをアピールしました。
国内4キャリアの担当者が新しい折りたたみに期待すること
現地発表会には、日本から4キャリアの担当者も参加。それぞれサムスンの新製品への期待を語りました。
今回初めてZ Foldシリーズを扱う、楽天モバイル デバイスビジネス部の塚本直史氏、内田有喜氏は「ハイエンド端末を求めるお客様の声が強まっており、Sシリーズに続いて自然な流れでZ Foldシリーズをラインナップに加えました」と説明。NTTドコモ プロダクトマーケティング本部 プロダクトクリエーション部長兼プロダクト戦略部長の大井達郎氏は、新登場のZ Fold8について「これだけ個性の違う端末が揃った。使い方がはっきり変わる分、お客様への提案もしやすくなる」とコメントしました。
KDDI取締役執行役員 パーソナルコア事業本部長兼コア事業推進本部長の佐々木正見氏は「Fold8は、これまでのZ FoldとZ Flip、それぞれの良い部分を煮詰めたようなサイズ」と話し、「ミリ波と組み合わせれば、大画面とAIをストレスなく楽しめる」と、ミリ波対応であることを評価。ソフトバンク モバイル事業推進本部 執行役員本部長の郷司雅通氏は「想像以上のサイズが出てきた。これが実際の数字にどうつながるかの勝負になる」と話していました。
無印の「Z Fold」の名を新モデルに付けたことから読み取れるのは、サムスンがこのサイズを、折りたたみのスタンダードに据えようとしている、ということです。各キャリアの担当者がZ Fold8に寄せる期待も大きく、今回の製品が折りたたみスマホの普及に向けた、試金石のひとつになるのは間違いないと思います。いよいよiPhoneでも……との噂もあるなか、サムスン第3の折りたたみスマートフォンが市場にどう受け入れられるのか、注目したいです。