クレディセゾンは7月29日、「令和8年熊本地震」支援に向けたポイントおよびクレジットカード払いでの緊急募金/ふるさと納税寄付受付を開始した。

令和8年熊本地震 緊急支援

預かった支援金は、同社が取りまとめて寄付を行う。寄付先は被害状況を確認し、決定次第、同社ホームページで公表される。

対象は、クレディセゾン発行の永久不滅ポイント対象セゾンカード・UCカード。支援金は同社による一括寄付となり、領収書発行・税金控除の対象外となる。

一部の受付は、準備ができ次第順次開始する。終了日は決定次第、同社ホームページで案内される。

Web・電話での寄付受付

Webでの寄付は「STOREE SAISON」で受け付ける。永久不滅ポイントにて100ポイント(1口)を450円として、200ポイント以上から100ポイント単位で受け付ける。クレジットカード決済は1口500円で受け付ける。1度の申し込みは最大999口。1,000口以上の場合は複数に分けての手続きとなる。

電話での寄付(自動音声応答)は、7月30日0:00開始を予定している。永久不滅ポイントにて100ポイント(1口)を450円として、200ポイント以上から100ポイント単位で受け付ける。1度の申込みは最大99口で、100口以上の場合は複数に分けての手続きとなる。アイテムNO.はセゾンカードが7500、UCカードが750。受付先は、セゾンカード会員がパーソナルアンサー(0120-24-8376)、UCカード会員がUC音声応答センター(0120-668-620)。

ふるさと納税寄付での寄付支援

「セゾンのふるさと納税」では、ふるさと納税を通じた復興のための寄付支援を行っている。また、令和8年熊本地震の代理寄付も受け付けている。

セゾンのふるさと納税の災害寄付については、自治体から手数料を受け取っていない。控除適用条件や上限額はふるさと納税と同様で、確定申告またはワンストップ特例制度を利用することで、所得税・住民税の控除対象となる。寄付金額が2,000円以下の場合は寄付金控除の適用外。