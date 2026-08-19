PayPayはこのほど、地方自治体が「PayPay商品券」を活用する取り組みについて、あらたに2026年9月以降に実施が決定した施策を発表した。

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秋田県にかほ市で最大15,000円おトク

秋田県にかほ市では、300円分のプレミアムが付いた1,300円分の「第2弾にかほ市プレミアムモバイル商品券」(「PayPay商品券」)をPayPayアプリで販売する(先着順)。12歳以上のにかほ市在住者が対象。1口1,000円から購入でき、1人最大50口まで申込可能。

同商品券は、秋田県にかほ市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年9月1日午前10時～2027年1月31日午後11時59分、利用期間は2026年9月1日午前10時～2027年1月31日午後11時59分。

栃木県那須烏山市で最大21,000円おトク

栃木県那須烏山市では、1,750円分のプレミアムが付いた6,750円分の「那須烏山市デジタルわくわく商品券」(「PayPay商品券」)をPayPayアプリで販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した18歳以上の栃木県那須烏山市在住者。対象者は1口5,000円から購入でき、1人最大12口まで申し込み可能。

同商品券は、1口当たり「栃木県那須烏山市『共通券』」と「栃木県那須烏山市『専用券』」のセット販売となる。1セット6,750円分＝栃木県那須烏山市「共通券」4,750円＋栃木県那須烏山市「専用券」2,000円。栃木県那須烏山市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年9月7日午前10時～2026年9月30日午後11時59分、販売期間は2026年10月1日午後3時～2027年1月30日午後11時59分、利用期間は2026年10月1日午後3時～2027年1月31日午後11時59分。

愛知県南知多町で最大20,000円おトク

愛知県南知多町では、2,000円分のプレミアムが付いた7,000円分の「南知多町プレミアム商品券」(「PayPay商品券」)をPayPayアプリで販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の愛知県南知多町在住者。対象者は1口5,000円から購入でき、1人最大10口まで申込可能。

同商品券は、愛知県南知多町内のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年9月1日午前10時～2026年9月30日午後11時59分、販売期間は2026年10月1日午後3時～2026年11月30日午後11時59分、利用期間は2026年10月1日午後3時～2027年1月31日午後11時59分。

京都府精華町で最大4,000円おトク

京都府精華町内では、2,000円分のプレミアムが付いた12,000円分の「精華町商工会プレミアム券第2弾」(「PayPay商品券」)をPayPayアプリで販売する。対象は、申し込みのうえ購入権を取得した12歳以上の京都府精華町在住者。対象者は1口10,000円から購入でき、1人最大2口まで申込可能。

同商品券は、京都府精華町内のPayPay加盟店のうち、精華町商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店で利用できる。

申込期間は2026年9月1日午前10時～2026年9月29日午後11時59分、販売期間は2026年10月1日午後3時～2026年12月14日午後11時59分、利用期間は2026年10月1日午後3時～2026年12月15日午後11時59分。