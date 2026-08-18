ジェーシービーは、JCBザ・クラスおよびJCBプラチナカードで年間700万円以上利用の個人会員へ、希少性と上質さを兼ね備えた特別な体験価値を提供する。

2026年8月から10月にかけて実施する「Special Offer」では、スポーツやエンターテインメントの特別観戦企画をはじめ、希少なテイスティング体験、伝統文化を深く知ることができる旅行や講演会など、夏から秋にかけて楽しめるさまざまな特別体験を用意する。

まずは、北海道日本ハムファイターズ・ダイヤモンドクラブボックスでの観戦招待。グラウンドの熱気をすぐ目の前に感じながら、快適な個室空間で観戦を楽しめるダイヤモンドクラブボックス。非日常のラグジュアリーな野球体験を味わうことができる。開催日は、2026年8月1日・30日・9月20日の三日間。抽選招待は各日4名(合計12名)で無料となる。

また、読売ジャイアンツ東京ドーム公式戦の「アフターゲームオープンフィールド参加権付き指定席S」の販売も。試合の興奮もその後の余韻も余すところなく味わえる。試合日程は2026年8月7日・8日・11日の三日間、各試合8名(合計24名)が1枚7,300円(土曜日7,700円)で購入することができる。

読売ジャイアンツ東京ドーム公式戦

そのほか、ゴルファーなら憧れる、夏の北海道・名門ゴルフ場でのゴルフコンペ(2026年8月20日:札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース／2026年8月21日:小樽カントリー倶楽部 新コース)やSansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2026 への招待(2026年8月27日〜30日)、京都・龍安寺 非公開エリアを含めた貸切での特別拝観(2026年9月12日)やサントリーウイスキー『響』生誕秘話と構成原酒のテイスティングイベント(2026年9月13日)、平成中村座十月大歌舞伎お大尽席特別販売なども登場する。