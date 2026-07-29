







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。実現には莫大なコストがかかるとみられている中、米メディア『ファンサイデッド』はよりお買い得な投手がいると言及している。



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獲得候補に浮上したのは、ニューヨーク・メッツ所属のフレディ・ペラルタ投手。昨季はナリーグ最多の17勝をマークしたものの、今季はチームがナリーグ東地区最下位に沈む影響もありここまで5勝。トレード期限までに、上位球団に放出されることは濃厚とみられている。



同メディアは「ペラルタの見返りとして、球界トップ100級のプロスペクトを獲得することは難しいだろう。しかし、メジャーで即戦力となり、なおかつ保有期間の長い先発を獲得できるのであれば十分に成功と言えるはずだ。そして、そのトレード相手として浮上するのがドジャースである」と主張。



続けて、「ドジャースはタイラー・グラスノー投手とブレイク・スネル投手が故障がちで、大谷も後半戦は登板していない。さらに、佐々木朗希投手もまだ投球内容に波がある。WS連覇中のチームが、山本由伸投手とジャスティン・ロブレスキ投手だけを頼りにポストシーズンへ臨むとは考えにくい。仮にスクーバルのような大物を獲得するために高額な代償を支払うことを望まないのであれば、ペラルタの方がより現実的で魅力的な補強候補となるだろう」と記している。











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