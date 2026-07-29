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東北楽天ゴールデンイーグルスの辰己涼介外野手は29日、富山市民球場アルペンスタジアムで行われた「マイナビオールスターゲーム2026」第2戦に「7番・中堅」で先発出場。“楽天カードマン”姿で盗塁を成功させ、球場を大きく沸かせた。



東北楽天ゴールデンイーグルスの辰己涼介外野手は29日、富山市民球場アルペンスタジアムで行われた「マイナビオールスターゲーム2026」第2戦に「7番・中堅」で先発出場。“楽天カードマン”姿で盗塁を成功させ、球場を大きく沸かせた。



辰己は試合開始前、レンズ部分が虹色に輝く特注の楽天カードマンサングラスを着用してグラウンドに登場。球宴ならではの派手な装いで、スタンドの視線を集めた。



さらに、2回の第1打席では中前打を放って出塁。一塁上で楽天カードマンを模したサングラスをかけ、両手には赤色の手袋を装着した。











続く若月健矢捕手の打席でスタートを切ると、サングラスを着用したまま二塁へ滑り込み、盗塁に成功。さらに、捕手の送球がそれる間に立ち上がって三塁まで進んだ。



派手なパフォーマンスだけでなく、自慢の俊足でも魅せた辰己。場内アナウンスでは「走る！楽天カードマン！」と紹介され、球宴の舞台を大いに盛り上げた。



辰己は5回の第3打席でも中前打を放ち、3打数2安打1盗塁を記録。試合は両軍計36安打の乱打戦となり、全セが8-7で全パを下した。

























【動画】走る楽天カードマン！激走シーンがこちら

ABEMA（アベマ）の公式Xより













「走る！楽天カードマン！」



7/29(水) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

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【了】