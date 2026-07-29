「速球で攻めるのは諸刃の剣」村上宗隆、ストレート苦手の認識覆す！　MLB…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、時速97マイル(約156キロ)以上の速球に対してOPS(出塁率+長打率)1.249をマークし、対象となった144人の強打者の中でリーグ最高の数値を残していると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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メジャー挑戦にあたっては、レベルの異なる剛速球への対応力を疑問視する声も一部にあった。



しかし蓋を開けてみれば「全くの正反対だった」と同メディアは評しており、速球への不安は杞憂に終わっている。



実際、34打数でマークしたOPS1.249は対象選手中トップで、2位のアルバレス(1.142)、3位のソト(1.103)を上回る数値だ。



長打率は.792、期待値に基づくxOPS(期待OPS)でも1.161で首位に立ち、出塁率も.441と高い。



村上は今季ここまで22本塁打を放ち、うち4本が時速97マイル以上の速球によるものだ。











速球に対する空振り率は45%とやや高いものの、四球率は24%に達し、創出打点は6点で対象選手中トップタイとなっている。



象徴的な一発は、今年4月にアスレチックス戦で放った自身初のグランドスラムだ。



エルビン・アルバラード投手の時速98.2マイルの速球を捉え、打球速度は時速114.1マイル、飛距離431フィートに達した。



スタットキャスト導入の2015年以降、時速98マイル以上の速球を時速114マイル以上の打球速度で本塁打にしたケースはわずか14本しかなく、村上の一撃もその1本に数えられている。



速球への苦手意識を指摘されてきた中で結果を出し続ける村上について、同メディアは「彼との勝負はパワーとコンタクトのトレードオフになることは最初から分かっていたが、まさかこれほど圧倒的に優位に立ち、しかも最も苦手としていた球種を相手にこれほどの成績を残すとは予想していなかった。



彼相手にストレートで攻めるのは諸刃の剣であり、今のところその片方の刃の方が明らかに鋭利だ」と、驚きを持って伝えている。



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