「球速も戻ってきている」菊池雄星、リハビリ登板でついに始動！　目標は8…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手が、故障者リスト（IL）からの復帰に向けてリハビリ登板を開始する。1A級ランチョ・クカモンガで30日（日本時間31日）に3イニングを投げる予定だと、米公式サイト『MLB.com』が伝えた。

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菊池は4月29日に左肩の炎症を発症して以来、およそ3カ月にわたり戦線を離脱している。



故障前の今季成績は7試合登板で防御率5.81。今季3敗で未だ勝利がない。



同メディアによると、アダム・フレージャー内野手やトラビス・ダーノー捕手、セバスティアン・リベロ捕手ら他の負傷者とともに、同日付けで1A級への配属が発表されたという。



エンゼルスは今季、ILに主力級の投手が並ぶなど苦しいやりくりを強いられてきた。



左のベテランである菊池が万全な状態で戦列に復帰すれば、後半戦のローテーションにとって大きな戦力アップとなる。



菊池は「順調に回復していて、球速も戻ってきている」とコメント。



実戦から離れていた期間の長さを感じさせない前向きな言葉を口にしている。



直近のブルペン投球では、故障前の水準に近い球速を計測する場面もあった。











今回のリハビリ登板を皮切りに、段階的に球数とイニングを増やしながら実戦感覚を取り戻していく方針だ。



菊池はリハビリ登板を3試合こなした上での実戦復帰を思い描いており、8月中旬でのメジャー復帰を目標としている。



ここまでの調整について、菊池は「怪我直後に立てた計画通りに進んでいる。



すべて計画通り」と述べており、順調な回復ぶりを印象づけた。



なお、故障離脱前は制球に苦しむ登板も見られたが、健康な状態を取り戻せば本来の投球を発揮できるとの見方も根強い。



復帰後にどこまで制球面を修正できるかが、後半戦の巻き返しを占う鍵になりそうだ。



エンゼルスの投手陣にとって、菊池の復帰は今後のローテーション編成を左右する重要な要素となる。



8月中旬の実戦復帰に向け、まずは1Aでの登板がその第一歩だ。



地区の順位争いを見据える上でも、ベテラン左腕の完全復活は欠かせないピースとなりそうだ。



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