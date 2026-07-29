







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の治療後に行ったブルペン投球で状態が悪化し、予定されていた次回の投球練習を見送った。球宴明けに登板できるとの当初の見通しから状況は大きく変わり、マウンド復帰の時期は依然として不透明となっている。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。



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大谷は左膝への注射後、初めてとなるブルペン投球を水曜日に行い、31球を投げた。当初は復帰に向けた前進と受け止められたものの、その後に膝の状態が十分に回復せず、土曜日に予定されていたブルペン入りは中止となった。



デーブ・ロバーツ監督は、大谷が完全な状態ではなく、前回のブルペン投球後に左膝の問題が「少し後退した」と説明した。球団は同じことが再び起きないよう、状態を慎重に見極める考えだ。



それでも大谷は、球宴後の7試合すべてに指名打者として出場している。左膝の問題は投球時に大きな影響を及ぼしている一方、打者としての起用は継続されている。



心配される大谷の状態についてイブラ氏は「彼の負担管理はドジャースにとって綱渡りのような課題であり、お互いの譲歩が必要だ。32歳の大谷は休息を嫌うことで知られており、ロバーツ監督は先発登板を再開したいという彼の焦りを察している」と言及した。











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