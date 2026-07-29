「放出候補の1人」菅野智之を巡り優勝候補が争奪戦！？　表面上の数字は印…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、8月3日のトレード期限を前に、球団が放出を検討している選手の一人として名前が挙がっているようだ。球団関係者の話として、米紙『USAトゥデイ』のボブ・ナイテンゲール記者が報じている。

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ロッキーズは今季厳しい成績が続いており、シーズン終盤を待たずして若手中心の再建に舵を切る方針とみられる。



今季2月に加入した菅野は当初の想定を上回る働きで先発の柱となっており、それが皮肉にも「優秀なトレード要員」としての価値を高める結果に繋がっているようだ。



同紙によると、ロッキーズは菅野のほか、アントニオ・センザテラ投手、カイル・フリーランド投手、マイケル・ローレンゼン投手、ミッキー・モニアック外野手、ジェイク・マッカーシー外野手、ウィリー・カストロ内野手の計7選手をトレード市場に出す可能性があるという。



センザテラとモニアック、マッカーシーの3人が最も高い評価を受けている一方、フリーランドとローレンゼンは大きな見返りを期待しにくいとみられている。



放出候補の1人に挙げられた菅野は、今季ここまで10勝4敗、防御率4.69、56奪三振、WHIP1.29という成績を残している。











8月3日の期限まで残りわずかとなる中、契約最終年を迎える菅野にとってはチームの選択次第で新天地に移る可能性も出てきた。



一方で米メディア『MLBトレード・ルーマーズ』は、菅野の見た目の防御率は実際の実力以上に良く映っている可能性を指摘している。



同メディアは「幸運に恵まれている」と分析。インプレー打率(BABIP)が.264と低めに出ていることを要因に挙げた。



実際、守備影響を除いた防御率にあたるFIPは5.39、球種別の期待防御率SIERAも5.11と、表面上の数字よりも厳しい内容がうかがえる。



それでも先発投手を求めるプレーオフ争い中の複数球団が菅野の情報を集めているとも伝えており、間違いなく評価は高く、期限日に向けて動きが加速する可能性がある。



菅野は今季、先発陣の中で貴重な役割を果たしており、トレード期限まで残り1週間を切る中、その去就に注目が集まっている。



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