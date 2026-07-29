◆ 怪我人が相次ぐも…平石氏「十分穴を埋められる」

交流戦初優勝を果たし、前半戦は2位フィニッシュとなった西武。29日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、7年ぶりの覇権奪回に向けた後半戦のキーマンが挙げられた。

平石洋介氏は「西川愛也。長谷川信哉と桑原将志が怪我をして、西川は本当に開幕から苦しんだがここ最近ちょっと打撃も良くなってきている。昨年頑張ったので、能力を発揮すれば十分穴を埋められると思う」と、西川にチームを支える働きを期待した。

坂口智隆氏が「桑原将志ですね。今は怪我をしているが、彼のプレーや打席はすごくチームに活気を与えて、引っ張っていってくれる存在。今年がらっと変わったのも彼の存在が大きいなと思うので、早く帰ってきて夏場苦しい時や厳しい戦いの時に、また元気づけてくれる存在になるかなと思う」と桑原の存在感に言及すると、高木豊氏は「ネビンが帰ってくるまでは、桑原が引っ張っていた。帰ってきた途端に怪我するんだもん。頼むよ本当に、怪我するなって。帰ってきたら打率3割あったのが.236まで落ちているんだよ。頑張れ桑原」と激励を送った。

さらに高木氏は「やはり長谷川信哉が交流戦でも勝負強さを発揮した。最初はレギュラーじゃなかったけど、途中から出て1本必ず打っていたんですよね。それでチャンスをもらって、2試合連続でサヨナラ打を打つとか（活躍した）。だから長谷川が1つのポイントを握っているかなという感じがする」と語り、9月の復帰予定については「一番勝負所で帰ってくるかも分からないですね」と推測した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』