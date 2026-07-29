







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季途中に加入したエリック・ラウアー投手が先発ローテーションで存在感を発揮している。チームにとっても嬉しい誤算だが、今後もこの調子が続くかどうかは不透明な部分もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入。それまでは8登板、1勝5敗、防御率6.69と今一つだったが、加入後は8登板、4勝0敗、防御率3.35と好投が続いている。



ただ、同メディアは「一見すると素晴らしい成績だが、数字には成績悪化の兆候がみられる。彼はドジャース移籍後の奪三振率が、9イニング当たり5.12にとどまっている。必ずしも三振を量産しなければ成功できないわけではないが、打たせて取るタイプの投手としても、この数字はやや物足りない。さらに気掛かりなのは、9イニング当たり1.77本塁打を許している点だ。トロント時代の2.72より改善しているとはいえ、依然として被本塁打の多さは懸念材料となっている」と指摘。



続けて、「彼の成績が今後下降する可能性を最も強く示唆しているのは、BABIPが.207と極端に低く、LOB％が88.5％と異常なほど高いことだ。この2つが平均的な水準へ収束すれば、現在の彼をより正確に表しているのは防御率3.35ではなく、FIP5.45の方だと考えられる」と記している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】