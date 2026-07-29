回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月30日～8月19日までの期間中、創業祭特別企画第1弾として、期間限定特別企画「かっぱの本鮪中とろ祭り」を全国の店舗にて開催する。

かっぱの本鮪中とろ祭り

「かっぱの本鮪中とろ祭り」で使用するのは、赤身と大とろの中間に位置し、脂の甘みと赤身の旨みが調和する、かっぱ寿司自慢の「本鮪中とろ」。今回は、王道のにぎり『本鮪中とろ』がお手頃価格の一貫140円で登場する。

また、本鮪中とろのぶつ切りにたくあんといりごまを合わせ、海苔で包んだ「本鮪とろたく包み」(一貫190円)や、まぐろの部位や食べ方が異なる本鮪中とろ・大切りまぐろ・ねぎとろ包みいくらのせを一皿で味わえる「3種のまぐろ食べ比べ」(三貫450円～)もラインアップ。

さらに、本鮪とみなみ鮪、2種の中とろを塩炙りで楽しむ「本鮪&みなみ鮪 中とろ炙り食べ比べ～やみつき香味ねぎオニオン～」(二貫450円～)や、サイドメニュー「“まぐろ“とさかなの竜田揚げオニオンスライス」(430円～)、「“まぐろ”とさかなの竜田揚げオニオンスライス～たっぷりたまごのタルタルソース～」(490円～)も登場する。

また、長崎県～佐賀県産の「旬(とき)さば」ならではの脂の旨みと香りを楽しむことができる「旬(とき)さば〆」「旬(とき)さば〆炙り」が、いずれも破格の1貫110円で登場する。

さらに、本ずわい蟹の上品な甘みと、贅沢な味わいを堪能できる「本ずわい蟹にぎり」が一貫360円～でラインアップされている。

「かっぱの本鮪中とろ祭り」の開催期間は7月30日～8月19日となっており、なくなり次第終了となる。

39%OFFアプリクーポン配信

7月30日～8月7日までの期間中、「かっぱ寿司アプリ」にて、対象商品が39%OFFになるお得なクーポンが配信される。店内飲食を利用の上、レジにて「かっぱ寿司アプリ」の同クーポン画面を提示することで適用される。対象商品は「おこさまポテトプレート」「ホットコーヒー、アイスコーヒー」「牛カルビ炙り」「茶碗蒸し」。

新TVCM「本鮪中とろ祭り」篇

また、本企画に合わせて、7月30日より新TVCM「本鮪中とろ祭り」篇の放映もスタート。人気声優・下野紘さんが歌唱する「かーっぱかっぱ♪」のCMソングにのせて、『本鮪中とろ』を紹介する内容となっている。

※画像はイメージ。