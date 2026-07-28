上原ひろみがアンバサダー、新たなジャズフェス「MET JAZZ TOKYO」誕生　プレイベントには気鋭の20代も集結

東京発の新たなジャズフェスティバル「MET JAZZ TOKYO」が、2027年5月28日から30日までの3日間にわたり開催されることが決定した。アンバサダーに上原ひろみ、Co-アンバサダーに小曽根真と石若駿が就任。会場はNHKホール、LINE CUBE SHIBUYA、WWW / WWWX、渋谷区文化総合センター大和田など、渋谷エリアの各施設を中心に展開される。

ジャズは19世紀末、ヨーロッパ、アフリカ、南米、カリブ海などの多様な文化が交差する港町ニューオーリンズで誕生し、ミシシッピ川を上って全米へ広まった歴史を持つ。やがて海を越えたジャズは、世界各地の地域文化と結びつきながら、常に新たな芸術を創出して発展を遂げてきた。

ニューヨーク、パリ、ロンドン、イスタンブール、ソウルといった世界を代表する都市には、それぞれの地域を象徴するジャズフェスティバルが存在する。これらのフェスティバルは、ジャズのレガシーを継承しながら地域固有の文化や最先端のシーンを取り込み、現在進行形の音楽として次世代へ継承し続けている。

多様な音楽ジャンルや文化を吸収して進化してきたジャズは、即興（アドリブ）を重ねるスタイルによって国境や文化を超越する。その多様性にあふれた音楽は、演奏者のみならず聴き手の想像力と創造性を育む力を持つ。

「MET JAZZ TOKYO」は、「次世代を生き抜くパワー」を持つジャズ文化を確実に未来へと繋ぐことを目指し、東京から世界へ発信するイベントとして立ち上げられた。名称に含まれる「MET」には、国際都市「METROPOLITAN」である東京で、国境や世代を超えて人と人、人と音楽が出会う（MEET）場を創出したいという願いが込められている。

また2027年の本開催に先駆け、プレイベントとなる「MET JAZZ TOKYO：DAY 0」が11月29日（日）に渋谷のBunkamura オーチャードホールで開催される。上原ひろみのキュレーションのもと、上原とともにアニメ映画『BLUE GIANT』の劇中演奏を務めた石若駿（ds）、馬場智章（ts）から、梅井美咲（p, keys）、佐々木梨子（as）、中村海斗（ds）、松井秀太郎（tp）という気鋭の20代まで、日本ジャズシーンの「いまとこれから」を担うミュージシャンたちが一堂に集結。「MET JAZZ TOKYO」が紡ぎ出す新たな旅の始まりを体感できる特別な一夜となる。

【アンバサダー】上原ひろみ

世界中で、様々なジャズフェスティバルに参加する機会をいただく中で、フェスを通して、様々な街や人と出会ってきました。ジャズに憧れる若者達、彼らを包み込むミュージシャンたち、初めて触れる音楽に目をキラキラさせる子供たち、ジャズの多様性を、街と共に楽しむオーディエンス、音楽が紡ぐ人の繋がりを目の当たりにしてきました。そんなフェスが東京で誕生したら、とても嬉しいです。

Photo by Mitsuru Nishimura

【Co-アンバサダー】小曽根真

音楽は世界中の人の心を繋いでひとつにできる素晴らしい言語。その中でもJAZZは一瞬にしてステージと観客席を「ひとつ」にしてしまう魔法のことば。曲が始まれば、そこから先は今までに誰も行ったことのない未知の世界が広がり、プレイヤーたちは全身全霊でその奥に向かって駆け抜けて行く。それぞれの個性と熱い思いがぶつかり合って「融合」ではなく「共存」する。そこから生まれるエネルギーこそがJAZZ。その「喜び」を、ここから始まるMET JAZZ TOKYOで一人でも多くの方に届けたい。

【Co-アンバサダー】石若駿

子供の頃、誰かと共に音を奏でる喜びと楽しさを知ったのがジャズという音楽でした。ジャズのお陰で心がオープンになりたくさんの人と繋がることができました。その瞬間の即興的な演奏により、奏者間の音楽に対する愛や、思いやる気持ちが通い合うことで、その様子が聴衆に伝わり、愛の循環があること(ましてやその先の社会へも！)がジャズの魅力のひとつだと思っています。そんなわくわくする体験ができるのがMET JAZZ TOKYOになると思います。また東京のジャズが世界に拡がっていきます！

「MET JAZZ TOKYO FESTIVAL」

（略称：MET JAZZ TOKYO）

日時：2027年5月28日（金）〜30日（日）

会場：NHKホール、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）、WWWX / WWW、渋谷区文化総合センター大和田 ほか

主催：MET JAZZ TOKYO実行委員会

企画・プロデューサー：八島敦子（エイトアイランズ株式会社）

クリエイティブ・ディレクター：菅野 薫

ロゴデザイン/アート・ディレクター：上西祐理

公式ホームページ：https://www.metjazztokyo.com/

MET JAZZ TOKYO：Day 0

2026年11月29日（日）Bunkamuraオーチャードホール（渋谷）

時間：開場 16:30 / 開演 17:30

出演者：

上原ひろみ（p, keys） / 石若駿（ds） / 井上銘（gt） / 梅井美咲（p, keys） / 佐々木梨子（as） / 須川崇志（b） / 高橋陸（b） / 中村海人（ds） / 馬場智章（ts） / 松井秀太郎（tp）

チケット料金：

SS席 12,000円（税込）

S席 8,800円（税込）

A席 7,700円（税込）

主催：MET JAZZ TOKYO：Day 0 実行委員会（ぴあライブクリエイティブ / Bunkamura / エイトアイランズ）

企画制作：ぴあライブクリエイティブ / エイトアイランズ