一広タオル美術館とソニー・クリエイティブプロダクツは8月1日から、「SNOOPY Hug Your Happiness ～スヌーピー 好きに包まれる展～」を愛媛県今治市のタオル美術館でリニューアルオープンする。会期は2027年1月26日まで。

『SNOOPY Hug Your Happiness ～スヌーピー 好きに包まれる展～』

会場の5階有料ギャラリーでは、PEANUTSの世界や仲間たちのかけがえのない「好き」を、多種多様なタオル織の手法を用いて繊細かつダイナミックに表現した約80点の作品を展開する。

メインとなるのは、「スヌーピーのたおぐるみ」。タオル製造時に生じる綿100％の廃材を原料とした再生素材を使用した2mの大きなぬいぐるみを展示する。

全長約2mのスヌーピーのたおぐるみ

展示は3つのチャプターで構成。「CHAPTER 1」では、スヌーピーのたおぐるみをはじめ、ふわふわのタオルクッションで表現されたピーナッツの仲間たち、ピーナッツ・ギャングを象徴する色や柄で彩られた大きなタオルアートなどを展示する。実際に手に触れてやわらかな風合いを確かめられるクローゼット風の展示も行う。

みんなのクローゼット

「CHAPTER 2」では、スヌーピーやチャーリー・ブラウンをはじめPEANUTS ALL STARSをやわらかいタオル生地で紹介する。

CHAPTER2「PEANUTS ALL STARS」

「CHAPTER 3」では、ふわふわのスヌーピーとハグができる柱や、タオルに投影するピーナッツ・ギャング紹介ビデオ、展示の思い出や自分の好きを書いてもらうメッセージボードなどを展示する。

CHAPTER 3

館内を巡る新コンテンツのスタンプラリーも実施する。さらに、四国最大級のPEANUTSグッズ売り場ではイベント限定品を含む800点以上の商品をそろえ、新商品も販売する。

四国最大級のPEANUTSグッズ売り場

10月31日～2027年1月31日は、約45万球の光で庭園を彩る「Snoopy Happiness Night」イルミネーションと、展示テーマに連動した3Dプロジェクションマッピングも同時開催する。