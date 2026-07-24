三井不動産が運営する「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」は、開業20周年を迎え10月から2029年春にかけて過去最大級の大規模リニューアルを実施する。

フードコート イメージ

同施設は、2006年9月に開業以降、過去2度の大規模リニューアルを実施した。今回のリニューアルでは、「Culture Mash up」をコンセプトに掲げ、ファッションやエンターテインメント、スポーツ、アートなど多様な体験が共存・融合することで、同施設が新たなカルチャーの発信地となることを目指す。リアルタイムのライブ感やブランドの世界観、スポーツ・エンターテインメントとの連携イベントを提供する、次世代の"体感型"商業施設へと進化すべく再構築を進める。

西側モール イメージ

10月より施設の一部を閉鎖し、共用部の改修と店舗の大幅な入れ替えに着手する。フードコート「ダイニング・セレクション」は9月末に営業を一時終了し、増床を経て2027年12月に店舗数を21店舗、座席数を約1,200席へ拡充してオープンする(予定)。リニューアル後は、名店の味や最新の飲食トレンドにも触れることができるゾーンとして生まれ変わる。

西側モールや2階駅側モールも10月より一時閉鎖する。2階にはコスメ・フレグランスエリアを新設するなど改修も実施。両エリアとも2027年夏にリニューアルオープンする。

2階駅側モール(コスメ・フレグランスエリア) イメージ

全体のリニューアルに先行し、2026年6月より「フレッシュダイトー」(青果)、「洋麺屋五右衛門」(パスタ)がオープン。8月以降も「焼肉 平城苑」「茅乃舎」などが順次オープンする。