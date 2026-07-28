







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、間もなく期限を迎えるトレード市場でどのような動きを見せるのか注目されている。フロントはそこまで積極的ではないとされているが、状況次第では動きを見せる可能性もゼロではなさそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「トレード期限まで残り1週間となり、ドジャースファンはプレーオフに向けてロースターがどのように変化するのか、固唾をのんで見守っている。現時点では依然として不透明な状況だが、球団編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は最近、必要とあれば積極的な補強に踏み切ることをためらわない姿勢を明確に示した」と言及。



続けて、「我々は現在のロースターに大きな自信を持っているし、選手層の厚さについても非常に満足している。だから今回のトレード期限に向けて、何としても補強しなければならない明確な穴があるとは考えていない。とはいえ、過去を振り返ると、期限直前になって成立した補強の中には、10日や2週間前の時点では想定していなかったものも少なくなかった。市場の状況次第で思いがけないチャンスが生まれることもあるからだ」という同氏のコメントを伝えている。



ここまでには様々な大物の名も補強候補に挙がっているが、最終的にどのような結果になるかは要注目だ。











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