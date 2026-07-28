「忍耐が報われた」村上宗隆、復帰直後の低迷から急回復！　三振多くても…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、右ハムストリングの肉離れで故障者リスト（IL）入りしてから復帰後の打撃不振に見舞われていたが、直近2試合で本塁打2本を放つなど急速に調子を取り戻している。米メディア『アスロン・スポーツ』が報じた。

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村上は負傷前の57試合を終えた時点で本塁打20本とア・リーグトップに立ち、41打点43得点、打率.240、出塁率.378、長打率.560、OPS.938という好成績を残していた。



しかし右ハムストリングの肉離れにより7週間の離脱を強いられた後、IL入り期間は35試合に及んだ。



ホワイトソックスは開幕から105試合を終えて勝率.524。村上がILにあった35試合では勝率.485にとどまった一方、村上が出場した70試合では勝率.542まで上昇しており、チームの浮沈に村上の存在が直結していることを示している。



復帰前には3A傘下球団で2試合の実戦復帰調整を行い、7打数2安打（二塁打1本を含む）とバットを仕上げた。



復帰後の最初の11試合は打率.184、本塁打0本、17三振（三振率35.4%）と苦しんだ。











長期離脱明けの打者はタイミングを取り戻すまで2週間程度を要するケースが多いとされ、村上の内野フライ比率も負傷前の5.4%から復帰後13試合では9.1%まで上昇し、タイミングのズレをうかがわせている。それでも同期間の四球率は20.8%、出塁率.354と高水準を保っていた。



直近2試合では8打数4安打、2本塁打、三振はわずか1個と急回復を見せており、「パニックに陥ることなく、村上をロースターに残した者たちの忍耐が報われた」と、同メディアは伝えている。



統計分析サイト『スタットキャスト』でも村上の強い打球比率と四球率はともに100パーセンタイルを記録し、期待打点(xwOBA)や期待長打率(xSLG)、平均打球速度、追いかけ率、バレル率も93〜99パーセンタイルに入るなど高い評価を受けている。



三振の多さは今も懸念材料だが、日本球界時代から一貫したスタイルであり、同メディアは「彼のスタイルは機能する」と評価。



現状では保持、あるいは獲得に動く価値のある選手だと結論づけている。



ただし、三振数がマイナス評価となるリーグでは慎重な判断も必要だと言えそうだ。



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