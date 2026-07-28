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北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督は28日、東京ドームで行われた「マイナビオールスターゲーム2026」第1戦の選手入場で、巨大な黒い帽子をかぶって登場した。



選手入場で名前を呼ばれた新庄監督は、顔が隠れそうなほど大きな黒い帽子を着用してグラウンドへ。両手を広げながらゆっくりと歩き、スタンドからの視線を集めた。











さらに、日本ハムのフランミル・レイエス外野手も、同じ形をした青色の巨大な帽子をかぶって登場。新庄監督とともに東京ドームを盛り上げた。



新庄監督は2025年の球宴で、メッセージを表示できる電光掲示サングラスを着用。今年も独創的な演出で、球宴の舞台に強烈な印象を残した。























【動画】新庄監督の“巨大帽子”がこちら！

ABEMA（アベマ）の公式Xより













ボッグボス・新庄剛志

今年も観客を楽しませる🔥



選手入場！！

選手たちは戦いの舞台へ！



7/28(火) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

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【了】