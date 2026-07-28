「手術ではなく安静療法を選択」菊池雄星、1A級でリハビリ登板開始へ！　…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は、27日（日本時間28日）、30日に1A級ランチョ・クカモンガでリハビリ登板を行うと発表された。左肩の炎症により5月上旬に故障者リスト（IL）入りして以来、初めてマウンドに立つ実戦復帰への足がかりとなる。米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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菊池は21日、34球の実戦形式ライブバッティング練習に臨み、順調な回復ぶりを示していた。



今回のリハビリ登板決定について、同メディアは「シーズンを絶つ手術ではなく安静療法を選択」した結果だと伝えている。



同メディアによると、菊池は今後複数回のリハビリ登板を重ね、球数と体力を段階的に積み上げていく方針だという。



1軍復帰までには「少なくとも数週間」を要するとしており、エンゼルス本隊への合流時期は「8月中旬から下旬」にずれ込むとの見通しを示している。



菊池は5月22日には60日間のILへ移行しており、離脱期間はすでに3カ月近くに及ぶ。



故障前の7試合では31回を投げて防御率5.81、33奪三振14与四球を記録し、今季は開幕からローテーションに定着していたが、5月上旬に左肩の張りを訴えて登録抹消となっていた経緯がある。











菊池はエンゼルスと複数年契約を結んで加入したベテラン左腕で、35歳を迎えた今季も先発ローテーションの柱として期待されていた。



故障離脱前の登板では制球に苦しむ試合もあったが、球威や変化球の質そのものは健在だと現地では評価されている。



開幕から先発の一角を担ってきた菊池の離脱は、エンゼルスの投手陣にとっても大きな痛手となっていた。



今回のリハビリ登板を経て順調にステップを踏めるかどうかが、後半戦のエンゼルスの投手陣構想を左右しそうだ。



エンゼルスは8月3日のトレード期限を控え、投手陣の補強を市場で模索する一方、故障からの復帰による戦力アップも重要な選択肢となっている。



菊池のリハビリが計画通りに進めば、後半戦のローテーションに厚みが増すことになりそうだ。



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