「今季3度目」今井達也、また初回2失点KO！？　前回登板好投から一転。安…









今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手は、27日（日本時間28日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に先発したが、今季3度目の初回途中降板となった。2/3回を投げて被安打1、2失点（自責点2）、4与四球1奪三振、投球数33球で早々に降板した。米メディア『ESPN』が報じている。

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初回、今井はノーラン・シャヌエル外野手への犠牲フライと、続くボーン・グリソム内野手への適時打で2失点を許した。



今季3度目の初回途中降板は、この日も4四球という「制球定まらぬ乱調」が最大の要因である。



わずか2死しか奪えないまま、救援のAJ・ブルボー投手にマウンドを譲る早い展開となった。



アストロズは4回にテイラー・トランメル外野手が2試合連続本塁打となる今季5号を放って4-1と反撃。



8回にはヘスス・ペーニャ内野手の二塁打とヨルダン・アルバレス内野手の適時打で4-2に迫る。



そして9回、アストロズは安打と四球2つ、相手の失策2つ、死球2つを絡めて一挙4点を奪う猛攻を見せた。











ラモンテ・ウェイド・ジュニア外野手が満塁で押し出し四球を選んで勝ち越し。



ジョシュ・ハダー投手が13セーブ目を挙げ、アストロズが6-4で逆転勝利を収めた。



今井はこの日、防御率を5.59から5.83に悪化させ、制球面の立て直しが今後の課題として浮き彫りとなっている。



登板前の時点では6勝4敗としており、今季ここまで14試合に先発してきた。



前回7月21日のマーリンズ戦では6回1失点8奪三振と好投しており、安定感を欠く投球が続く中でも、球団は先発ローテーションでの起用継続を示している。



トレード期限を8月3日に控え、今井の立て直しはチームの後半戦の編成にも影響を与えそうだ。



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