







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の痛みによって投手としての調整を中断している一方、指名打者（DH）としては出場を続けている。球団は打撃や走塁が膝の状態を悪化させていないとの説明を受け、今後も起用を継続する方針だ。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。



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大谷は現在も一番打者を務めているが、左膝の痛みにより先発ローテーションからは外れている。マウンド復帰に向けて予定されていた土曜日のブルペン投球も膝の状態を考慮して中止となった。



大谷はポストシーズンの先発ローテーションを担う重要な戦力と見込まれており、レギュラーシーズン残りの期間をどのように起用するかが課題となっている。通常は6試合に1度の登板となる一方、DHとしてはほぼ毎試合出場している。



デーブ・ロバーツ監督は、打撃や走塁が膝に影響するかを大谷本人に確認したという。その際、大谷は膝の痛みと打撃には関係がなく、直近の試合で行った走塁も状態に影響していないと説明した。



それでも状態に不安を感じさせる大谷について、キズラ氏は「もし彼が打撃もできなくなるような怪我を負った場合、ワールドシリーズ3連覇という目標に向けて、それはまさに壊滅的な事態となりかねない」と言及した。











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