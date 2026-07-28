







プロ野球 最新情報



北海道日本ハムファイターズの万波中正外野手は28日、東京ドームで行われた「マイナビオールスターゲーム2026」のホームランダービーに出場。阪神タイガースの森下翔太外野手との1回戦で、左中間の電光掲示板を直撃する豪快な本塁打を放ち、球場を大きく沸かせた。



ホームランダービーは、制限時間2分間で放った本塁打数を競う1対1のトーナメント方式。万波は、同学年の森下との対決に臨んだ。



先攻の森下が9本塁打を記録した後、万波が打席へ。豪快なスイングで次々とスタンドへ運び、17スイングで6本塁打を放った。



中でも観客を驚かせたのが、最後に放った6本目だった。高々と舞い上がった打球は左中間へ伸び、自身の姿が映し出されていた電光掲示板付近を直撃。持ち味の規格外の飛距離を見せつけた。











対決は6-9で森下に軍配が上がり、万波は1回戦で敗退。それでも、東京ドームの広い外野を越えて電光掲示板まで到達した一発が、強烈なインパクトを残した。



万波は横浜高1年時にも、夏の神奈川大会で横浜スタジアムの電光掲示板を直撃する本塁打を記録している。高校時代をほうふつとさせる豪快弾で、球宴の舞台を沸かせた。



今季は前半戦終了時点で19本塁打を記録し、パ・リーグ4位につけている。レギュラーシーズンでも長打力を発揮する大砲が、スターの集う舞台でも自慢の飛距離を示した。

























【動画】とんでもない飛距離！万波中正の電光掲示板直撃弾がこちら

ABEMA（アベマ）の公式Xより













ホームランダービー開催中🔥



日本ハム・万波中正、電光掲示板直撃弾！！



7/28(火) 17:30〜

マイナビオールスターゲーム2026

ホームランダービーから試合終了までアベマで無料生中継中！！📱

— ABEMA(アベマ) (@ABEMA)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】