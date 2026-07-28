







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、ニューヨーク・メッツと戦い4-3で勝利した。この試合ではカイル・タッカー外野手に2試合連続となる本塁打が飛び出したが、デーブ・ロバーツ監督は不振から脱出しつつあるのではと感じているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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タッカーは前日の8回に貴重な追加点となる8号2ランを放つと、翌日の試合では3回に先制の9号ソロをマーク。2試合連続本塁打を記録したのはドジャース移籍後初のことだった。



同メディアは「タッカーはメッツ戦で、これまで見られなかった復調の兆しを示した。金曜日と土曜日の試合で2試合連続本塁打を放ち、チームの連勝に貢献。この2試合では6打数3安打、2四球と好調な打撃を見せた」と言及。



続けて、「私が感じているのは、彼が自分の感覚や考えを、特に打撃コーチ陣と積極的に話すようになってきたということだ。それは非常に良い兆候だし、以前には見られなかったような、打撃コーチたちとの双方向のコミュニケーションが増えている。それに加えて、スイングの内容も良くなっているし、強い打球も増えてきた。最近は四球も選べるようになっている。そうした点を総合的に見れば、彼は確実に上向いてきていると思う」というロバーツ監督のコメントを伝えている。











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