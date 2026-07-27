ホシトリンクが運営する「道の駅ほうじょう」(鳥取県北栄町)は7月25日～8月16日、「来場者数100万人突破記念&カレーパングランプリ金賞受賞記念祭」を開催する。

大山どりのバターチキンカレーパン

期間中は、2025年4月の開業から来場者が100万人に到達した感謝を込め、数字の100にちなんだ多彩な催しや限定商品の販売を行う。

7月26日にはオープニングセレモニーにて、先着100名に石谷精華堂の打吹公園団子(2本入り)を無料配布し、そのうち1名には期間中毎日ソフトクリームが食べられる特別チケットを贈呈する。

毎日ソフトクリームが食べれるチケットを1名に贈呈

7月25日と26日は、「カレーパングランプリ」で2年連続金賞を受賞した「大山どりのバターチキンカレーパン」を、各日100食限定で100円にて販売する。人気商品「さわやか梨のスイートポテト」や、地元特産のぶどう・メロン(カップサイズ)も、2日間限定で100円の特別価格で提供する。7月27日～31日、館内のレストラン「ねばりっこ食堂」では、通常価格550円のお子さまラーメンを100円の特別価格で販売する。

7月25日・26日、8月1日・2日には、2万円相当の商品が入った1万円福袋の数量限定販売も実施する。

1万円福袋

「ねばりっこ食堂」では鳥取の夏の味覚である「白イカ」を使った限定丼や海鮮丼を提供する。

スイーツ店舗「砂とりどりSweets」では、県産スイカを使用したすいかかき氷を販売。「とりどりベーカリー」では、鳥取県産の大山どりとトマトを使用した新作「大山どりの旨辛トマトカレーパン」を販売する。