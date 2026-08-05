フランク・ザッパ『Freak Out!』60周年記念リイシュー盤が登場、貴重なモノラルミックスやライブ音源を収録

フランク・ザッパ（Frank Zappa）の遺産管理団体が、マザーズ・オブ・インヴェンションのデビューアルバム『Freak Out!』の60周年を記念し、長らく失われていた同作のモノラルミックス、1966年の未発表パフォーマンス、そして保管庫からのアウトテイクを収録したデラックスリイシュー盤をリリースすると発表した。

9月25日にZappa Records/UMe（ユニバーサル ミュージック エンタープライズ）からリリースされる『Freak Out!: 60th Anniversary Edition』は、ポール・マッカートニーがザ・ビートルズの「コンセプトアルバム」である『Sgt. Peppers』に影響を与えたと公言する、1966年の先駆的な2枚組アルバムを3つのフォーマットで収録している。新たにリマスターされたステレオミックス、発掘された1966年のテープから抽出されたプレマスターミックス、そしてザッパの「保管庫管理人」であるジョー・トラヴァースが説明するように、何十年ものあいだ入手不可能だったフルアルバムのモノラルミックスだ。

その3種類の『Freak Out!』に加えて、5CD/1Blu-rayのリイシュー盤には、1966年にフィルモア・ウェストで行われたマザーズ・オブ・インヴェンションの3つのライブパフォーマンスや、『Freak Out!』の初期リハーサルテープ、デモ、ボーカルリファレンス、その他当時のアウトテイクを収録した2枚の追加ディスクも付属する。

ザッパはかつてアルバムのタイトルについて「個人レベルで言えば、フリーキング・アウト（Freaking Out）とは、自らの置かれた直近の環境や社会構造全体との関係性を創造的に表現するために、個人が時代遅れで制約的な思考、服装、社会的マナーの基準を脱ぎ捨てるプロセスのことだ」と説明していた。

『Freak Out!: 60th Anniversary Edition』は、スーパー・デラックス5CD/1Blu-ray、プレミックスとモノラルミックスに未発表ハイライトディスクを添えた5LPバージョン、2LPマルチカラー・ヴァイナル・バージョンなど、多様なフォーマットで現在予約受付中。スーパー・デラックス・エディションにはリトグラフのプリントと、レイ・リオンのアーカイブからの未公開写真、デイヴィッド・アンダーレによるめったに見られないセッション写真、そしてリオン、音楽ジャーナリストのジェイソン・ペティグルー、「保管庫管理人」のトラヴァースによる新規ライナーノーツやエッセイを掲載した26ページのブックレットも同梱される。

From Rolling Stone US.

「Hungry Freaks Daddy」(1966 Mono Mix).