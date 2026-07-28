セブン‐イレブン・ジャパンは7月28日、「フルーツガスパチョスムージー」「焼きとうもろこしスムージー」(いずれも498.96円)を都内一部のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。

同社は「健康・環境」を未来への重要なテーマととらえ、現状維持から自然や環境がよりよくなる「リジェネラティブ(再生可能)」な社会の実現に着目。この取り組みの一環として、さまざまな分野の専門家とともに新しいモノづくりを行うプラットフォームを活用した。「Innovative Kitchen 8go」「bacterico」および同社を「東京建物」が運営する食の共創拠点「GIC Tokyo」がつなぎ、産学・専門家の知見を融合。"からだも環境も整う"をコンセプトにした一杯を開発した。環境に配慮した原材料を使用し、できたてならではのおいしさと手軽さで健康をサポートする、新たな"食事にもなるスムージー"を提案する。

フルーツガスパチョスムージーは、チェリートマトとフルーツを合わせたスムージー。皮まで安心して食べられるレモンを丸ごと粉砕した原材料を使用している。チェリートマトやパプリカにスイカ果汁などを合わせた、冷製スープ仕立てのスムージー。

焼きとうもろこしスムージーは、香ばしい焼きとうもろこしの味わいを楽しめるスムージー。ファーメンステーションが開発した、乳酸菌と酵母を使って発酵させた「発酵ライスブラン(米ぬか発酵物)」を、手軽においしく取り入れられる食品原料として活用している。米ぬかの持つ価値を活かしながら、焼成感のあるとうもろこしの甘みをオリゴ糖などで引き立たせた、冷製スープ仕立てのスムージー。

フルーツガスパチョスムージーは東京都中央区の一部で販売、焼きとうもろこしスムージーは東京都中央区・千代田区の一部で販売している。