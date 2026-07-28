「ファン投票で選ばれることは光栄なことですし、それに相応しいようなプレーを見せられればなと思います」

ロッテの鈴木昭汰は『マイナビオールスターゲーム2026』にファン投票で（中継ぎ投手部門）2度目のオールスター出場を決めた。

24年に51試合に登板して、2勝2敗27ホールド5セーブ、防御率0.73と大ブレイクの1年になったが、昨季はオールスター明け、コンディション不良により一軍登板なしに終わるなど、29試合の登板にとどまった。

「チームで一番投げたい。自分が一番投げて活躍して、チームが勝つのがベスト」。強い気持ちを持って迎えた26年シーズン、開幕から主に勝ち試合の8回を担当し、4月15日の日本ハム戦から5月26日の広島戦にかけて13試合連続無失点を記録。

5月31日の阪神戦では、2－2の8回に登板し1番・中野拓夢から始まる好打順も三者凡退に片付け、直後の8回裏の山口航輝の2点適時二塁打に繋げ、鈴木は4勝目を手にした。

開幕から力強いストレートを投げ込んでいる。6月6日の巨人戦、1－1の8回先頭の浦田俊輔を2ボール2ストライクから見逃し三振に仕留めた6球目の外角147キロストレート、6月9日の中日戦、3－1の8回一死走者なしで田中幹也を2ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた外角の145キロストレート、6月12日のDeNA戦、2－2の9回二死走者なしで戸柱恭孝に2ボール1ストライクから投じた4球目の外角150キロ見逃しストレートは非常に素晴らしかった。

「しっかりまっすぐで押し込めている時は良いピッチングになっているので、それは意識してやっています」

スライダーも、6月12日のDeNA戦、2－2の9回二死走者なしで戸柱に2ボール2ストライクから投じた5球目の空振り三振に仕留めた133キロ縦に落ちるスライダー、6月21日の楽天戦、4－2の8回一死一、二塁でマッカスカーを1ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた4球目のインコース縦に落ちるスライダーが良かった。

「スライダーもまっすぐあっての変化球ですし、あんまりスライダーに頼りすぎると僕の良さも消えちゃうので、バランスよくやっていきたいですね」

◆ 松井裕樹との自主トレをきっかけに才能開花

鈴木といえば、24年に松井裕樹（パドレス）と自主トレを行い、“体の使い方”、“野球に対する考え方”、“栄養面”など野球に関わる全てのことを教わったことが、ブレイクの一つのきっかけになった。

昨季はコンディション不良で悔しい1年に終わったが、今季は開幕から安定した投球を披露している。怪我がなければ、一軍で必要なピースであることを“結果”で示す。やはり、松井と自主トレからやってきたことは間違っていないのだろうかーー。

「間違っていないと思いますね。自主トレいってから中継ぎで投げられてはいるので、それを続けていきたいです」

具体的に何が変わったのだろうかーー。

「野球の知識が増えましたね。僕の引き出しが増えましたし、いろんな考えを学ぶ中で自分に合ったものを整理して実践する。ちょっとした知識が、まだまだですけど、少しは増えたかなと思います」

シーズン中は通算250セーブに残り1に迫った益田直也と試合前練習でキャッチボールを行うのが日課になっている。

「益田さんのキャッチボールを見て今日は何を意識しているんだろうとか、自分の中で考えて自分で答えを出して、色々勉強させてもらっています」

リリーフで実績を残した益田、松井といったレジェンドから学び吸収している。「まずはオールスターよりもしっかりレギュラーシーズン活躍して、去年は前半戦でリタイアしたので、今年は必ず力になれるように頑張ります」。オールスターでの活躍はもちろん、誰よりも多くマウンドに上がり、シーズン通して投げ抜き、充実の1年にしてみせる。

取材・文＝岩下雄太