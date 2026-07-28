楽久屋が運営するスーパー銭湯「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」(埼玉県羽生市)では、夏休み期間中に親子で楽しめる温水プールイベントや各種ファミリー企画を開催している。

親子で楽しめる温水プール

同施設は大浴場や露天風呂をはじめ、水着で男女一緒に利用できる温水プール、2種類の本格サウナ、手ぶらで利用できる屋外BBQスペースなどを完備しているスーパー銭湯。

7月26日から、毎週土・日曜日に「ファミリーDAY」を開始した。たくさんのアヒルが湯船に浮かぶ「彩り湯」や、温水プールで水遊びを行う「プールDEスプラッシュ」、ロックサウナ上部から約5分間、ミストシャワーが降り注ぐ「ミストシャワータイム」などを実施する。

ファミリーDAYに加え、来館した子どもが館内でいつでも挑戦できる常設ゲーム企画「わくわくキッズチャレンジ」も開始する。ゲームに参加した子どもは、お菓子つかみ取りにもチャレンジできる。

キッズイベント

そのほか「ビンゴ大会」(8月8日)、「ガラポンイベント」(8月8日・15日)、熱波を楽しめる特別イベント「YUBUNEPPA!! DAY」(8月22日)、線香花火大会やペットボトル倒しなどの日替わりイベント「夏休みミニイベント」(8月8日～16日)も用意する。

8月31日まで、来館した子どもへ次回来館時に使える「お子様招待券」をプレゼントする。

次回使える招待券をプレゼント

このほか、館内フォトコンテスト、企業とのコラボレーション企画、ミッドナイト特別営業など、子どもから大人まで楽しめる企画を順次開催。屋外エリアでは、手ぶらバーベキューも楽しめる。

施設はイオンモール羽生に隣接しており、利用中の外出も可能なため、買い物や映画鑑賞と組み合わせて一日中滞在できる。