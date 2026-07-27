







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは27日、8月4日から横浜スタジアム外周のライト側芝生エリアで「ハマスタBAYビアガーデン」を開催すると発表した。



同イベントは、横浜公園内に期間限定で開設される入場無料のビアガーデン。球団オリジナル醸造ビールやソフトドリンク、キッチンカーによるグルメを味わいながら、横浜スタジアムで行われるDeNA戦を大型ビジョンで観戦できる。



会場では飲食物やオフィシャルグッズを販売するほか、テーブル席も設置。試合前には、球団マスコットとオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」によるステージイベントが行われる。











さらに、8月28日にはアイドルグループ「虹のコンキスタドール」によるスペシャルライブ「推せ推せ！BAYガーデンIDOL LIVE 〜番外編〜」を開催。午後3時45分から同4時15分まで、会場内の特設ステージでライブパフォーマンスを実施する予定となっている。



開催期間は8月4日から30日までの計15日間。休業日は10日から17日、24日から27日で、開催時間は試合開始3時間前から試合終了まで。全日程で最長午後10時までとなる。



なお、8月4日から6日は大型ビジョンでの試合映像の放映は行われない。







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