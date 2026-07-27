







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。タイガースが放出に応じるか次第だが、仮にOKでもそこまで積極的に動く必要はないのではという見方もあるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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スクーバルは2年連続サイヤング賞受賞中で、仮に獲得に成功すれば、大谷らを擁する先発ローテーションは間違いなく強化される。一方、獲得には莫大なコストが必要になる上、今オフにはFAを控えてもいる。



同メディアは「スクーバル獲得を阻む最大の障害の一つは、契約状況と対価のバランスにあると言える。彼は今オフにFA予定である上、同時期に新たな労使協定締結が控えており、不確実性がさらに高まっている。たとえサラリーキャップ制度が導入されなかったとしても、高額年俸を抱える球団を抑制するための新たな制限が設けられる可能性は高い」と指摘。



また、「タイラー・グラスノー、大谷、ブレイク・スネルの3投手が揃って、ポストシーズンで万全の状態で復帰するシナリオも十分に考えられる。その場合、スクーバルを先発ローテに組み込むのは容易ではなくなる。さらに、ドジャースにはエリック・ラウアー投手、ジャスティン・ロブレスキ投手、佐々木朗希投手という選択肢も残されており、先発陣の層は非常に厚い」とも主張している。











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