日本野球機構（NPB）は7月22日、「マイナビオールスターゲーム2026」の最終出場選手を決めるプラスワン投票の結果を発表し、セ・リーグからは坂本勇人（巨人）、パ・リーグからは柳田悠岐（ソフトバンク）が「最後の1人」に選ばれた。共に1988年生まれ。20代半ばから30歳前後で多くの選手がピークを迎えるプロ野球界においては大ベテランであり、大抵の選手がすでに引退している年齢である。二人の現在のチームにおける立ち位置はかなり異なるが、どちらもチームを象徴する存在であり多大な実績を築いてきた。NPBは各球団に球団ごとの殿堂を創設していないが、仮にあれば確実に球団殿堂入りしているレベルの選手である。今回は、坂本と柳田の多大な功績を振り返っていく。（文：ニコ・トスカーニ）

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NPB史上最高のオールラウンド型遊撃手 坂本勇人

[caption id="attachment_273794" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの坂本勇人（写真：産経新聞社）[/caption]

坂本の積み重ねてきた実績はNPB史上でも最上位に位置する。

野手のわかりやすい積み重ね型指標が安打数と本塁打数だ。特に2000本安打は名球会の入会基準であり、注目を集めやすい。

選手生命が伸びたこともあり、21世以降は達成者が増加傾向にあるがそれでもNPBの100年近い歴史において56人しかいない。

加えて坂本は今季300本塁打を達成している。300本塁打は名球会の入会基準では無いため、2000安打ほど注目されないが達成者は2000安打よりさらに少なく通算で48人しかいない。

ヒットを打ち続ける能力とコンスタントに長打力を発揮する能力はまた別物であり、2000安打と300本塁打の両方を達成した選手はさらに希少でわずかに28人にとどまる。（※日米通算であれば松井秀喜氏も達成）。

現役選手の達成者は浅村栄斗（楽天）と坂本の二人だけである。

坂本の価値をさらに押し上げているのが守備負担の重い遊撃をメインポジションにしてこれらの記録を達成したことだ。

MLBでは遊撃手は身体能力の高いアスリートが務めるポジションであり、パワーを兼ね備えた遊撃手も珍しくない。

実績で言えば今季は低調なもののフランシスコ・リンドーア（メッツ）は通算285本塁打でシーズン30本塁打以上を過去6度記録している。

エリー・デラクルーズ（レッズ）、コーリー・シーガー（レンジャーズ）、ボビー・ウィットJr（ロイヤルズ）など、他にも毎年20～30本塁打する遊撃手が現役にもいる。

NPBにおいて遊撃は「専守防衛」のポジションであり、遊撃手が一定以上の長打力を発揮した例は稀である。

坂本は2016シーズンに打率.344を記録し首位打者を獲得したことに加え、長打力にも優れており2019シーズンにはキャリアハイの40本塁打を記録している。

遊撃手の40本塁打はNPB史上、宇野勝氏と坂本の二人しかいない超レア記録である。

「エラーが多い」と批判されがちな坂本だが、データ分析による評価は異なり、アナリストが算出した各種守備指標は坂本の守備範囲の広さを高く評価している。

三塁手に本格転向した2024年にはDELTA社の計測によるUZRでリーグ1位を記録し、三塁守備でも違いを見せつけた。

地味な記録だが6年連続を含む7度の二桁本塁打二桁盗塁を記録しており、キャリアハイの24盗塁を記録した2013年は4度しか失敗しておらず、85.7%という非常に高い盗塁成功率を残している。

パワー、打撃技術、守備、肩、走塁の5つのツールをすべて兼ね備えたNPB史上最高のファイブツールプレーヤーの一人だろう。

[caption id="attachment_276127" align="aligncenter" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐（左）と読売ジャイアンツの坂本勇人（写真：産経新聞社）[/caption]

日本野球機構（NPB）は7月22日、「マイナビオールスターゲーム2026」の最終出場選手を決めるプラスワン投票の結果を発表し、セ・リーグからは坂本勇人（巨人）、パ・リーグからは柳田悠岐（ソフトバンク）が「最後の1人」に選ばれた。共に1988年生まれ。20代半ばから30歳前後で多くの選手がピークを迎えるプロ野球界においては大ベテランであり、大抵の選手がすでに引退している年齢である。二人の現在のチームにおける立ち位置はかなり異なるが、どちらもチームを象徴する存在であり多大な実績を築いてきた。NPBは各球団に球団ごとの殿堂を創設していないが、仮にあれば確実に球団殿堂入りしているレベルの選手である。今回は、坂本と柳田の多大な功績を振り返っていく。（文：ニコ・トスカーニ） ［2/2ページ］

今なお主力として活躍するレジェンド強打者 柳田悠岐

[caption id="attachment_275080" align="aligncenter" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐【写真：産経新聞社】[/caption]

そんな坂本も年齢に勝てないのか、もはや主力選手の地位にはない。

今季の出場試合数はチーム総試合の半分以下の45試合に過ぎず、打率.150、4本塁打、OPS.522と寂しい数字が並んでいる。

それに対して同い年の柳田はアラフォーになって予想に反する「盛り返し」を見せた。

故障がちで過去2年は出場100試合未満にとどまったが、今季ここまで81試合に出場し打率.267、11本塁打、OPS.745の堂々たる成績を残している。

ここ数年の極端な打低環境にあってリーグ最上位クラスの成績である。（パ・リーグの平均OPSは過去5年連続で.700を下回っている）

伊藤大海（日本ハム）から打った今季第11号の本塁打は打球速度179キロを記録したが、10歳以上年下の村上宗隆（ホワイトソックス）の会心の当たりと同等レベルの打球速度である。

若いころから飛ばす力に定評のあった選手だが、まだまだそのツールは錆びついていないことを証明した。

高卒の坂本に対して柳田は大卒だったためデビューが遅く、2000安打も300本塁打も達成していないが首位打者を2度獲得し、最高出塁率4度、OPSリーグ1位を5度記録している。

柳田が頭角を現し始めた頃、福岡がホームランテラスを設置したことが追い風になった側面もあるが、こと打撃生産性については坂本を上回っている。

打撃3部門は無冠だったがリーグ1位の長打率とOPSを記録した2020シーズンのwRC+は204で、柳田1人で平均的な打者の倍以上の得点を創出したことになる。

OPSは表彰されないが、OPSリーグ1位5度は本塁打王3回、通算567本塁打の門田博光氏と同数であり、NPB史上でも有数レベルの「密度」の成績と言えるだろう。

加えて柳田は走塁能力も高く、NPB史上通算10人しか達成していないトリプルスリーの達成者でもある。

単に走っただけでなく、トリプルスリー達成年は32盗塁で8度しか失敗しておらず盗塁成功率80%は大きなプラスである。

その前年も33盗塁・失敗6で80%以上の成功率を記録しており、ただ無暗に走るだけでなく走って確実に成功させる走塁判断にも優れていたことがうかがえる。

天然キャラのイメージがある選手だが、実は判断能力にも優れているのだ。

年齢的に2000安打も300本塁打も厳しそうだが、今季の柳田の活躍ぶりを見ると40歳を迎えても第一線でプレーして両方達成するのではないかと思えてくる。

門田氏は40歳で44本塁打を打ち、本塁打王になっている。チームの大先輩である門田氏に続くのではないかと期待してしまうのは筆者だけではあるまい。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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