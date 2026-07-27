「評価をさらに高めた」菅野智之、10勝目の好投でトレード市場が活況！？…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、24日（日本時間25日）に行われたミルウォーキー・ブルワーズ戦に先発登板し、5回1/3を投げて6安打2失点、5奪三振1四球にまとめて10勝目（4敗）を挙げた。この好投がトレード期限を前にした評価向上に繋がっていると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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この試合でロッキーズは、1回にクリスチャン・イエリッチ外野手に先頭打者本塁打（推定飛距離413フィート）を、6回にはブライス・トゥラング内野手にソロ本塁打（同434フィート）をそれぞれ許した。



それでもカイル・カロス選手とTJ・ラムフィールド選手がともに2安打を放つなど打線が援護し、ロッキーズは5-2でブルワーズとのシリーズ初戦を制している。



この結果を踏まえ、同紙は「先発投手とポストシーズンで投げられる人材を求めるチームにとって、菅野は魅力的な存在になるはずだ」と伝えた。



その上で「10月には状況次第で3番手・4番手の先発として起用できる」との見方を示し、ブルワーズやアトランタ・ブレーブス、ロサンゼルス・ドジャースといった有力チームの関心を集める可能性があると主張している。



反対に、菅野がもしチームに残留した場合は「ロッキーズの若手先発陣にとって良きリーダーになり得る」との見解も示した。











ただし同紙の論調は、再建中のロッキーズがベテランの菅野を「どちらかと言えば、チャンスがあるならトレード放出すべき」との立場に近い。



菅野は読売ジャイアンツで12年間プレーし、通算136勝74敗、防御率2.43、3度のMVP獲得という実績を引っ提げて2025年に1年総額1300万ドル（約21億2000万円）でボルチモア・オリオールズと契約した。



移籍1年目は30試合に先発して10勝10敗、防御率4.64。



そして、今季はロッキーズと1年総額510万ドル（約8億3000万円）で契約を結び、先発ローテーションの中心として存在感を発揮している。



8月3日のトレード期限まで残りわずかとなる中、10勝右腕の去就がロッキーズの今後を占う焦点の一つとなりそうだ。



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