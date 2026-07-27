







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



27日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは山﨑福也投手を一軍登録から抹消した。







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26日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に先発登板。5回を3安打1失点に抑える粘りの投球で今季5度目の先発を勝利投手として終えた。











今季無敗のまま4連勝を飾っており、次回登板に向けての調整とみられる。



日大三高、明治大を経て2014年ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団した33歳。



2024年から日本ハムに移籍し、先発ローテーションの柱として活躍を続けている。



昨季は夏場に調子を落として一時ローテーションを外れたが、9月以降はリリーフでチームに貢献し、トータル111回を投げ防御率2.27をマークした。



今季はさらに投球術に磨きをかけ、通算232試合登板・60勝56敗・防御率3.52という実績を誇る左腕が、ここまで12試合で4勝0敗・防御率2.45と圧倒的な安定感を披露している。



2年ぶりの2桁勝利に向けて、無傷の白星を積み重ねている。





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