







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは、27日に臨港パークで開催した『YOKOHAMA STAR☆NIGHT DRONE SHOW』in みなとみらいエリアで、「マルチローター／ドローンによる最大の実在する人物の空中ディスプレイ」のギネス世界記録に認定されたと発表した。



同イベントでは、3024機のドローンを使用。相川亮二監督をはじめ、東克樹、牧秀悟、筒香嘉智、佐野恵太の計5人の姿を、みなとみらいの夜空に描いた。



会場には約5万5000人のファンや地域住民が来場。ギネス世界記録™達成の瞬間を見届けた。球団が同記録の認定を受けるのは今回が初めてで、当日は公式認定員の立ち会いのもと、認定証の授与式も行われた。











今回のドローンショーは、「人と街をつなぐ存在であり続けたい」という「I☆YOKOHAMA」の理念のもと、球団本拠地の横浜スタジアムを飛び出して開催された。



また、8月4日から6日までの阪神タイガース戦を対象に開催される『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行』との連動企画となっている。



同3試合の終了後には、横浜スタジアムでドローン600機と音、光、映像、花火を組み合わせたショーを実施。みなとみらいから横浜スタジアムへと物語をつなぐ演出で、イベントを締めくくる。



ショーは試合の勝敗にかかわらず実施予定。天候などの状況により、中止や中断、内容変更の可能性がある。























【写真】これはすごい！3024機のドローンで描かれた東克樹、牧秀悟ら計5人がこちら

DAZNベースボール公式Xより











[caption id="attachment_277168" align="alignnone" width="900"] 横浜スタジアムを飛び出し横浜の夜空で繋いだ「I☆YOKOHAMAの想い」ドローンショーで球団初のギネス世界記録に認定【球団提供】[/caption]





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】