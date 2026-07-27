「多少やりやすさはある」今永昇太、パイレーツに3年で1失点の圧倒ぶり！…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、25日（日本時間26日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に先発登板し、6回を4安打無失点、4奪三振1四球にまとめて7勝目（8敗）を挙げた。チームは11-0の大勝を収めたと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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この試合は昨季ナ・リーグ・サイ・ヤング賞を受賞した右腕のポール・スケネス投手との投げ合いとなった。



スケネスは5回1/3を投げ6安打5失点、11奪三振2四球で9勝目を逃し、9勝9敗となっている。



カブス打線は5回に3点を先制すると、6回には一気に5点を加えてスケネスをマウンドから降ろし、リードを8-0まで広げた。



この日は外野手のピート・クロウ=アームストロング選手が5打数4安打、二塁打2本を放ったうえで7回に自己23号となる2ラン本塁打を放つなど大暴れし、3得点3打点をマークした。



ダンズビー・スワンソン内野手の適時二塁打やミゲル・アマヤ捕手の2打点適時打、マイケル・ブッシュ内野手の2点適時打も加わり、カブス打線は計16安打を放っている。



最後はハビエル・アサド投手が3イニングを無失点に抑え、今季初セーブを記録している。











カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督は今永について「彼は間違いなく良かった。



相手打線が積極的に向かってきた分、それをうまく利用していたと思う」と述べ、「あらゆる球種を効果的に使い、いい投球ができていた」と称賛した。



今永自身は好調の要因について「この3年間でずっと対戦している打者もいるので、その点は多少やりやすさがあると思います」と語り、「新しい打者も何人かいるので、しっかり研究していい配球を組み立てるようにしている」と付け加えた。



同メディアによると、今永はパイレーツ相手に3年間で6先発・38イニングを投げてわずか1失点という驚異的な支配力を誇っているという。



パイレーツを相手に圧巻の投球を続ける今永の存在は、接戦のナ・リーグ・ワイルドカード争いを戦うカブスにとって大きな安心材料となりそうだ。



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