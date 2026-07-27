「本当に嬉しい」村上宗隆、ボブルヘッドデーで2発6打点の大暴れ！　監督…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、26日（日本時間27日）に行われたヒューストン・アストロズ戦に出場し、5打数3安打・本塁打2本、自己最多となる6打点の活躍を見せた。チームを12-3の快勝に導く原動力になったと、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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この日はホワイトソックスが村上をデザインしたボブルヘッド人形を配布する記念日で、彼にとって初めての「マイ・ボブルヘッドデー」となった。



両親が始球式を務める中、村上は1回に自己21号となるツーランホームランを放つと、7回には2点適時打と犠打性の内野ゴロでさらに加点、8回にはソロ本塁打を放つなど、勝負どころで結果を残している。



同紙によると、村上は長期に渡り本塁打が出ていなかったが、この日は13試合ぶりのホームランで「干ばつ」を一掃したという。



32581人の観客が見守った一戦は12-3の大差となり、チームは55勝49敗としてア・リーグ中地区でクリーブランド・ガーディアンズを2.5ゲーム差で上回り首位に立った。



次戦からはニューヨーク・ヤンキースとの4連戦に臨む。



試合後、村上は「本当に嬉しい」と喜びを語り、「戻ってきてからしばらく経っていた中で、こんな一日を迎えられたことには大きな意味がある」と実感を込めてコメントした。











チームで本塁打が途切れていた状況については「遅かれ早かれ来るはずだった」と落ち着いた様子で振り返っている。



村上は右ハムストリングの張りにより約6週間の離脱を余儀なくされ、復帰後最初の11試合は打率.184、1打点、48打数中17三振と苦しい状態が続いていた。



それでもホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督は信頼を崩さず、この日の活躍について「彼の全打席が重要だった。



それが必要とされるものだ」と最大限の賛辞を寄せている。



自己最多となる6打点をマークして長期離脱明けの不振を吹き飛ばした村上の一撃は、ヤンキースとの4連戦に向かうホワイトソックスにとって大きな弾みとなりそうだ。



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