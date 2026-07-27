







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、オールスターブレイク明け以降、打撃面で本来の状態を取り戻せずにいる。負傷している左膝が原因だとの見方が強いが、球団側はその可能性を否定している。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が報じた。



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大谷は6月中旬から膝の問題を抱えながらプレーしていたが、オールスター前までの27試合では打率.273、本塁打11、打点21、OPS.987を記録しており、打撃への影響はほとんど見られなかった。



その大谷はオールスターブレイク中、左膝の負傷に対処するため潤滑剤の注射を受けた。その後は38打数でわずか安打7、本塁打0と低迷しており、左膝の問題によって投手として登板できていない。



不振の原因は左膝にあるとの見方が強いが、大谷本人が球団のトレーニングスタッフに対し、膝の負傷は打席での動作に影響していないと説明しているようだ。そのため、デーブ・ロバーツ監督は膝と不振の関連性を否定している。



状態が心配される大谷についてロバーツ監督は「球宴後は打球の質が大幅に低下している。しかし、本人とトレーニングスタッフの言葉を信じるしかない。打撃が健康を損なっていると本人から報告がない限り、彼をスタメンで起用し続ける」と言及した。











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