28日と29日に『マイナビオールスターゲーム2026』が行われる。

令和になってからオールスターMVPに輝いた選手が最も多い球団は日本ハムの3度だ。22年の第1戦で清宮幸太郎が令和に入ってから球団では初めてオールスターMVPに輝くと、23年の第2戦で万波中正（日本ハム）、25年の第2戦で清宮（日本ハム）が獲得している。

今年は日本ハムから北山亘基、田宮裕涼、清宮、水野達稀、万波、レイエス、6人の選手が出場する。令和のお祭り男となっている清宮、万波が獲得するのか、それとも日本ハム勢の他の選手がMVPに輝くのか、非常に注目だ。

【令和に入ってからのオールスターMVP】

▼ 2019年（令和1年）

第1戦：森 友哉（西武）

第2戦：近本光司（阪神）

▼ 2020年（令和2年）

新型コロナウイルスの影響により中止

▼ 2021年（令和3年）

第1戦：菊池涼介（広島）

第2戦：島内宏明（楽天）

▼ 2022年（令和4年）

第1戦：清宮幸太郎（日本ハム）

第2戦：柳田悠岐（ソフトバンク）

▼ 2023年（令和5年）

第1戦：柳田悠岐（ソフトバンク）

第2戦：万波中正（日本ハム）

▼ 2024年（令和6年）

第1戦：牧秀悟（DeNA）

第2戦：佐藤都志也（ロッテ）

▼ 2025年（令和7年）

第1戦：頓宮裕真（オリックス）

第2戦：清宮幸太郎（日本ハム）