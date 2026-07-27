







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、分厚い選手層に阻まれ今一つ出番に恵まれていない選手がいる。ライアン・ウォード外野手はその筆頭格だが、トレード期限までの放出は極めて濃厚になっているかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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マイナー通算156本塁打を誇るウォードは今季4月下旬、フレディ・フリーマン内野手の父親リスト入りに伴いメジャー初昇格を果たすも数日で降格に。その後、テオスカー・ヘルナンデス外野手の故障離脱により5月末に再昇格したが、6月末に再降格となっている。



同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ウォードはトレード期限までに放出される可能性が高いという」としつつ、「ドジャースは既に外野プロスペクトを1人放出しているが、さらにもう1人放出しないならむしろ驚きだろう。市場では外野手が不足していることもあり、3Aで安定した成績を残し、今季メジャーデビューも果たしたウォードは、打力補強を目指す球団にとって隠れた選択肢になる可能性がある」という同記者の見解を紹介。



続けて、「彼はドジャースよりも他球団でこそ、その価値をより発揮できる選手と言えるだろう。チームは2024年にマイケル・ブッシュ内野手をシカゴ・カブスへ放出した時のような形で、トレードの駒として活用する可能性がある」と記している。











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