フジテレビジョンは、7月25日に開幕するイベント「お台場ファンライジング～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～」にて販売するコラボグルメの詳細を発表した。

FNSふるさとかき氷28

1階の「ぱくぱくパーク」などのエリアに多数のキッチンカーが集結し、人気番組やキャラクターと連動したバラエティ豊かな限定メニューを提供する。

『踊る大捜査線』の劇中メニューを再現したからあげ専門店では、からあげ(正肉・手羽元・砂肝)に加え、湾岸署の署員が間違えて大量発注した"あのビール"をイメージした特別仕様の限定ビールも販売する。

踊る大捜査線"しゅんちゃんのからあげ専門店" からあげ

『逃走中』のキッチンカー「軽食中」では、ハンターをイメージした「黒いホットドッグ」や、番組カラーの「赤と黒のソーダ」などを提供する。ランダムに発生する「ハンター放出阻止！10秒ピッタリで止めろミッション」に成功すると、注文商品が「全額無料」になる。

軽食中 黒いホットドッグ

『全力！脱力タイムズ』のキッチンカーでは、アリタキャスターおすすめの骨付き照り焼きチキンや、番組公式キャラクター「ゆるまるズ」のアイスやドリンクなどを販売する。

ゆるまるズ出世総選挙 ゆるまるズメニュー

『かのサンド』キッチンカーには、狩野英孝さんのおふくろの味「狩野家のピーマンの肉詰め」など、番組で紹介したフードが登場する。

『SUNDAYブレイク.』のキッチンカーでは、じゃがいも」を使った「ベイクドポテト」「ヴィシソワーズ(じゃがいもの冷製スープ)」を提供する。ベイクドポテトは谷原章介さん、オズワルド伊藤さん、鈴木唯さんがおすすめするトッピングを用意する。

SUNDAYブレイク．キッチンカー ベイクドポテト

ダンス＆ボーカルユニット「└BHNX┘」がプロデュースする肉巻きおにぎりやドリンクも販売する。7階フジさんテラスの「ぽかぽか夏祭り」ブースでは、『バーガースタンドぽかぽか』がオープン。全国FNS系列28局のネットワークを活かしたご当地シロップを楽しめる「FNSふるさとかき氷28」なども展開する。

バーガースタンドぽかぽか

イベントは8月23日まで、フジテレビ本社屋を中心に開催する。