







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。実現の可否については様々な考え方があるが、球団OBのジョー・ケリー氏は否定的に見ているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。獲得が実現すれば、既に大谷らを擁する先発ローテーションが他の追随を許さないレベルに達することになる。一方、莫大なコストがかかることも確実視されている上、そもそもタイガースに放出の意思があるのかも不透明な状況だ。



この噂について、同メディアはケリー氏が「もし自分がGMや球団社長の立場だったら、本当にその価値があるのかは分からない。プロスペクトを一から積み上げ直すようなことになるかもしれないし、あるいはメジャーの戦力を放出することになるかもしれない。だから、私は実現しないと思う」と述べたことを紹介。



続けて、「同氏の見解は、ドジャース番記者たちが繰り返し伝えてきた内容とも一致している。球団はWS3連覇を目指すためだけに、プロスペクトを放出することには消極的だという。既に現有戦力へ莫大な投資を行っていることを考えれば、トレードの切り札となる選手を手元に残し、将来を見据えたチーム作りを優先するのは理にかなっている」と記している。











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