







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、投手として防御率1.79を記録している大谷翔平選手を、左膝の問題により先発ローテーションから外している。球団はサイ・ヤング賞争いよりも、毎試合打線に入り続ける大谷の価値を重視しているようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。



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大谷の膝の違和感は、6月中旬の試合を炎症によって途中交代した後に明らかになった。その後、オールスターゲーム前最後の登板を回避し、治療を受けるため球宴の行事もすべて欠席した。現在も先発ローテーションから外れている。



一方で、膝の問題によってスタメンを外れた試合以降は、指名打者（DH）として出場。デーブ・ロバーツ監督は「登板を1週間であれ、2週間であれ、3週間であれ延期しても、彼が5打席に立つ限り、打順構成や彼が攻撃面にもたらす貢献を考えると、それは大きな意味を持つ」と評価している。



さらに、大谷の打者としての価値が投手としての成功を上回るかどうか尋ねられると、ロバーツ監督は「そう思う」とも答えている。



打者としての出場を続ける大谷について、スモールソン氏は「タイラー・グラスノー投手が復帰に向けて進展を見せており、ブレイク・スネル投手も、8月中旬から下旬にかけて復帰する見通しだ。したがって、先発投手の必要性は、毎日打線の先頭で大谷がもたらす影響力にははるかに及ばない」と言及した。











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