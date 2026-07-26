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ロサンゼルス・ドジャースのウィル・スミス捕手は、依然として回復の兆しが見られない。現在はダルトン・ラッシング捕手がスタメンで起用されているが、トレードで代役を獲得するかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のブランドン・グリック記者が言及した。



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スミスは当面の間、すべての練習を中止している。球団側は8月中旬の復帰の可能性を示唆しているものの、31歳のスミスは首の怪我からの回復を目指す中で、これまでのすべての目標時期を逃してきた。



ドジャースではラッシングが正捕手を務めているものの、ロースターに新たな補強が必要になったことは明らかだ。メジャーリーグ最強のチームが、捕手陣の補強を試みないのは愚かなことだとまで言われている。



そこで候補に上がったのは、ミネソタ・ツインズのライアン・ジェファーズ捕手、ボストン・レッドソックスのコナー・ウォン捕手、そしてボルチモア・オリオールズのアドリー・ラッチマン捕手だ。



特にラッチマン獲得となれば球界に大きな衝撃を与えることになり、グリック氏は「ラッシングとスミスがいる状況で、ラッチマンを巡る大型トレードはやりすぎかもしれない。しかし、彼を獲得すれば、ドジャースの戦力がどれほど向上するだろうか。もしスミスが今季中に復帰する見込みが全くないのなら、フロントは彼の後継者に全力を注ぐのも一案だろう」と言及した。











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